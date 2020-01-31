Спецназ взял штурмом квартиру россиянина со схроном оружия

В Нижнем Новгороде в своей квартире забаррикадировался местный житель, которого подозревают в хранении оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Бойцы спецназа готовились к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
30 января неизвестный взорвал гранату в доме на Светлоярской улице. После проверки в здании был обнаружен схрон оружия, который, как установили правоохранители, принадлежит Невядомскому.
Когда бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) прибыли к нему, он отказался открывать им дверь и заявил, что сдаваться не намерен.
После штурма мужчина задержан, добавляет Telegram-канал Life Shot.
В результате подрыва гранаты в подвале дома 30 января пострадали два сантехника.
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