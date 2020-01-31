Создан экспресс-тест для выявления коронавируса

В Китае создали экспресс-тест для диагностирования коронавируса. Его разработали специалисты из города Уси восточной провинции Цзянсу, передает агентство «Синьхуа».

Экспресс-тест позволяет получить результат за 8-15 минут, сообщает городское Управление по науке и технологиям. Комплект обладает высокой точностью, он прост в использовании и транспортировке. Эксперты полагают, что он будет иметь важное значение для борьбы с распространением коронавируса.

Тест был создан специалистами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и неназванной технологической компанией из города Уси.

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Набор для диагностики уже запущен в массовое производство, в день рассчитывают выпускать около четырех тысяч единиц тестов. Первая партия будет направлена в пострадавшую от коронавируса провинцию Хубэй.

29 января Китай передал России геном коронавируса для совместной разработки вакцины. По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая на 31 января, число заболевших коронавирусом приблизилось к десяти тысячам человек. Два случая заражения зарегистрированы в России.

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