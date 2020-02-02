В Москве попавшую в ДТП машину разорвало на две части

В Москве автомобиль попал в ДТП и и распался на две части. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Инцидент произошел возле дома 79 по улице Свободы. Водитель внедорожника потерял управление и на большой скорости врезался в дерево. В результате аварии погибли два человека. Также сообщается об одном пострадавшем.

Из-за ДТП перекрыты три полосы движения из четырех, отмечает телеканал.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе в результате ДТП погибли двое полицейских и задержанный гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Инцидент произошел около пяти часов утра на трассе Сургут — Салехард недалеко от поселка Старый Надым.

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