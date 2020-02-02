Все члены правительства Медведева нашли новую работу

Все бывшие члены правительства России при премьер-министре Дмитрии Медведеве нашли новое место работы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова телеканалу «Россия 1».
«Уже все трудоустроены», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку в середине января. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Часть вице-премьеров и министров вошли в состав нового правительства.
Виталий Мутко, исполнявший обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития, ранее возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
До этого стало известно, что бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова получила должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).