Все члены правительства Медведева нашли новую работу

Все бывшие члены правительства России при премьер-министре Дмитрии Медведеве нашли новое место работы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова телеканалу «Россия 1».

«Уже все трудоустроены», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку в середине января. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Часть вице-премьеров и министров вошли в состав нового правительства.

Виталий Мутко, исполнявший обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития, ранее возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».

До этого стало известно, что бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова получила должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!