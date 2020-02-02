В Госдуме захотели справиться со смертностью в регионах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин захотел создать рабочую группу, которая изучит ситуацию с убылью населения в пяти регионах, худших по этому показателю, и найдет способы справиться с этой проблемой, сообщает ТАСС.

«Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики», — приводит агентство его слова.

Володин рассказал журналистам, что его предложение будут обсуждать в понедельник на заседании Совета Государственной думы.

Ранее 2 февраля сообщалось о том, что, по информации Росстата, пять субъектов РФ, где наблюдается самая сильная убыль населения за 2019 год — это Саратовская, Омская, Кемеровская, Волгоградская области и Алтайский край. Растет население сильнее всего в Северо-Кавказском федеральном округе.

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