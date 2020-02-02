Отец Нурмагомедова дал совет Александру Емельяненко

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV дал совет бойцу Александру Емельяненко.

Нурмагомедов-старший посчитал, что Емельяненко стоит тренироваться у него в группе для улучшения результатов. «Если бы Александр тренировался у меня, он был бы одним из ведущих бойцов мира. Я вам честно говорю», — заявил он. Отец бойца также отметил, что Емельяненко является фаворитом в поединке против соотечественника Магомедов Исмаилова.

21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против Исмаилова. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко 19 декабря 2019 года. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!