Умер предлагавший «пристрелить» недовольных граждан российский чиновник

Умер глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев, предлагавший «пристрелить» недовольных граждан. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, российский чиновник скончался скоропостижно в воскресенье, 2 февраля. Глава Карелии выразил соболезнования родным и близким Прокопьева, добавив, что он был одним из лучших руководителей муниципального уровня, отзывчивым и трудолюбивым профессионалом. «У него всегда была активная позиция и неравнодушное отношение к проблемам своих земляков», — подчеркнул Парфенчиков.

В ноябре 2019-го вокруг Прокопьева разгорелся скандал — его обвинили в желании «пристрелить» недовольных граждан, чтобы «остальные успокоились». Депутат местного горсовета Нина Щербакова написала на него заявление в прокуратуру. По ее словам, местный совет ветеранов попросил главу администрации привести в порядок братскую могилу. Тот ответил, что люди привлекают на это дополнительные средства, но в Олонце такого нет и в городе «окопались социальные паразиты».

Позднее чиновник назвал провокацией появление в СМИ информации о его желании «пристрелить» граждан, которые жалуются властям на нерешенные проблемы, и пригрозил судом за клевету. Первое заседание по делу прошло в январе, второе планировалось провести в феврале.

Прокопьев возглавил администрацию района в 2013 году, до этого он долгое время работал в правоохранительных органах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!