Россиянин извинился за слова о чеченцах

Житель Челябинской области Дмитрий Куприн публично попросил прощения у представителей чеченского народа за оскорбительные слова, высказанные в их адрес во время прямого эфира в сети. Видеозапись с извинениями размещена на YouTube-канале «Зелимхан».

Автор канала отметил, что в Екатеринбурге с Куприным встретились его знакомые, которые в ходе беседы «за чашкой чая» выслушали провинившегося челябинца.

«Приношу извинения всем чеченским женщинам, и прошу всех не распространять это мое видео, дабы не плодить злость в дальнейшем. Не потому, что я боюсь за себя — я понимаю, что это видео уже ушло и его не остановить — я прошу всех нормальных людей не распространять это видео дальше», — отметил Куприн. На видеозаписи рядом с ним сидит один один из знакомых Зелимхана.

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Отмечается, что Куприн допустил нецензурные высказывания, оскорбляющие чеченцев, будучи в нетрезвом состоянии. Сам мужчина подчеркнул, что вспылил, так как после положительных отзывов о поездке в Чечню «провокаторы» обвиняли его в «продажности».

«Полгода надо мной некоторые провокаторы издевались, говорили, что мне в Чечне "мозги переформатировали" ... И 26 декабря, будучи в нетрезвом состоянии, я вспылил и наговорил этот пьяный бред», — заключил он.

Ранее 47-летний Дмитрий Куприн служил прапорщиком в Росгвардии. Причиной его увольнения стали публичные высказывания в адрес госорганов и их руководителей.

Жители и гости Чечни регулярно публично извиняются в телеэфире или соцсетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона. Так, 5 декабря чеченцу пришлось извиняться за видео, в котором он пожаловался на отсутствие медицинских материалов в центральной районной больнице Гудермеса.

В ноябре прошлого года английский блогер Бенджамин извинился за слова о «чеченских цыпочках», произнесенные в ролике о путешествии в республику. Англичанин признал, что был неправ, и назвал свои слова некрасивыми. Он уверял, что сделал это ненамеренно.

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