Кукол Барби адаптируют под русскую культуру

Компания Mattel, которой принадлежит бренд «Барби», адаптирует кукол под русскую культуру. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на российское представительство компании.

Там заявили, что рассматривают возможность адаптации Барби, проект находится в разработке. В Mattel отметили стремление к разнообразию среди кукол и ориентированность на мировые тренды среди девушек, стремящихся к саморазвитию и успехам в карьере. Компания выпускает новые линейки, посвященные спорту, а также приучающие девочек к заботе о себе. По мнению производителя, Барби помогут детям привить любовь к медитации, фитнесу и научат ухаживать за собой.

В январе сообщалось, что в продаже появились новые модели кукол Барби без волос, с кожными заболеваниями и инвалидностями. Таким образом компания захотела продемонстрировать детям многообразие внешних признаков человека.

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