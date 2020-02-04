Футболиста дважды удалили с поля за две минуты

Испанский полузащитник «Фуенлабрады» Кристобаль Маркес был дважды удален с поля за две минуты в матче второго дивизиона чемпионата Испании против «Жироны». Видеообзор встречи опубликован в YouTube-канале LaLiga SmartBank.

На 25-й минуте противостояния арбитр встречи Исидро Диас удалил Маркеса с поля. Однако после просмотра видеоповтора рефери изменил решение, заменив красную карточку на предупреждение. Вернувшись на поле, Маркес вступил в словесную перепалку с игроком соперника, за что снова получил желтую карточку. Предупреждение стало вторым и повлекло за собой удаление с поля.

«Жирона» победила со счетом 1:0.

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