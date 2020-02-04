Мужчина выстрелом разнял намертво сцепившихся рогами оленей и попал на видео

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Сотрудник Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных округа Калгари, Канада, выстрелил в намертво сцепившихся рогами оленей и таким образом разнял их. На видео произошедшего обратило внимание издание Global News.

В среду, 29 января, Расс Райт (Russ Wright) ехал домой и заметил двух оленей на поле к югу от города Калгари. Он остановился и увидел, что животные крепко сцепились рогами. Сначала Райт подумал, что один из оленей мертв, и вызвал Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных.

На вызов приехал сержант местного отделения службы Скотт Коллвейт (Scott Kallweit). Он хотел выстрелить в животных дротиком с транквилизатором, но понял, что это могло бы привести к смерти одного из оленей. «Поскольку я был один, существовал риск, что одно из животных оказалось бы обездвижено, а другое — полно энергии», — пояснил он.

Тогда Коллвейт взял свой заряженный пулями дробовик 12 калибра. С первой попытки он отбил кусок рога одного из оленей, и животные расцепились. Коллвейт заявил, что это был лучший исход из возможных.

Он пояснил, что олени естественным образом сбрасывают рога в это время года, и с весны начинают отращивать их заново. Поэтому животное быстро восстановится после полученного повреждения. Кусочек рога он сохранил на память.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Мичиган воспользовались пилой для обрезки деревьев, чтобы освободить двух оленей, которые сцепились рогами. Мужчины сумели загнать оленей в расположенный поблизости ручей, а их сосед принес ножовку для обрезки деревьев и удалил ею рог одному из животных.

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