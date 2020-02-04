Игрок КВН умер в 25 лет

Игрок КВН из «Армянской сборной», 25-летний Овик Григорян, умер через несколько дней после того, как впал в кому. Как сообщается в Instagram-аккаунте клуба, он скончался 1 февраля.

«Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже», — написали участники «Армянской сборной», комментируя произошедшее.

Ранее врачи оценивали состояние участника команды КВН как тяжелое. Ему планировали делать операцию. В Instagram команда начинала сбор средств на лечение и отчитывалась о результатах.

Друзья Григоряна по команде рассказывали, что ему стало плохо 8 января, юмориста госпитализировали с инсультом. Через пару дней после выписки из больницы игрок «Армянской сборной» потерял сознание на отдыхе с друзьями и впал в кому. У него диагностировали аневризму мозга.

«Армянская сборная» с 2020 года участвует в Высшей лиге КВН. Команда прошла туда по итогам XXXI Международного фестиваля «КиВиН-2020». Григорян начал играть за команду семь лет назад.

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