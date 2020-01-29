Игрок КВН в 25 лет перенес инсульт и впал в кому

Игрок КВН из «Армянской сборной» 25-летний Овик Григорян впал в кому. Как сообщается в Instagram-аккаунте клуба, у него аневризма мозга.

По информации друзей Григоряна по команде, ему стало плохо 8 января. Его госпитализировали с инсультом, а через два дня после выписки, 23 января, член «Армянской сборной» потерял сознание на отдыхе с друзьями.

Врачи оценивают состояние участника КВН как тяжелое. «Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя. Но, как только ему станет чуть лучше, можно будет делать операцию», — пояснили одноклубники. В Instagram команды начали сбор средств на лечение — всего необходимо собрать 1,5 миллиона рублей.

Команда «Армянская сборная» с 2020 года участвует в Высшей лиге КВН. Она прошла туда по итогам XXXI Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2020». Григорян начал играть за команду семь лет назад. Самой известной армянской командой в Высшей лиге долгое время были «Новые армяне». В 1997 году именно они стали чемпионами КВН.

Ранее в январе после продолжительной болезни на 37-м году жизни скончался участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. У комика диагностировали лимфобластный лейкоз в сентябре 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!