Лукашенко призвал не пугать людей китайским коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пугать никого китайским коронавирусом, сообщает «Беларусь сегодня».

«Это новый вирус, но не надо людей пугать. Сколько у нас было этих вирусов. Сколько наживались на этих фейках? Сотни миллиардов долларов некоторые компании на этом заработали», — заявил глава республики во время визита в Добруш.

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Лукашенко заверил, что государство выполнит свои обязанности, и призвал граждан соблюдать элементарные правила гигиены. «Нам стоит тревожиться, но только в одном — мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице», — цитирует президента БЕЛТА.

По словам Лукашенко, остальное — «за Минздравом». «Если мы не пылим, это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом», — подчеркнул президент и призвал не «гвалтовать», а «просто тихо работать».

Глава государства также заявил, что сделать из Китая изгоя из-за коронавируса не получится.

По последним данным, от вируса погибли 425 человек, заражены более 20 тысяч. В России выявлены два случая заражения коронавирусом. Оба пациента — китайские граждане.

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