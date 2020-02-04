Лукашенко перестал просить у России деньги

Белоруссия перестала просить у России деньги и исправно платит по кредитам. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, ежегодно страна выплачитвает порядка миллиарда долларов по российским кредитам и в будущем надеется на «честное, прозрачное и искреннее сотрудничество».« Притом мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались», — заключил Лукашенко.

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«Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот», — констатировал он. Лукашенко указал, что отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией составляет девять миллиардов долларов. «То есть они у нас продают на девять миллиардов долларов больше, чем покупают. Так кто кого кормит?» — поинтересовался белорусский президент.

В конце января Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу, а также заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых. Он читает, что Россия покупала газопровод у «Белтрансгаза», была четкая договоренность выровнять цены с российскими, но о ней в ходе нынешних переговоров «забыли».

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