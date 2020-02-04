Украинская оппозиция поддержала сокращение состава Рады

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Украины Юрий Бойко поддержал сокращение числа депутатов украинского парламента. Его заявление опубликовано на официальном сайте партии.

Политик отметил, что фракция поддерживает этот законопроект по двум причинам. Первая из них — это снижение уровня коррупции. Также он считает, что реформа сделает власть более ответственной перед людьми.

«Мы считаем, что этот законопроект приблизит нас к смене власти. Мы за то, чтобы он был принят, а украинцы избрали новую власть, которая не будет их обманывать», — заявил Бойко.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о сокращении состава парламента. Конституционный суд Украины признал законопроект соответствующим основному закону страны. Для принятия документа во втором чтении и его вступления в силу потребуется конституционное большинство в 300 голосов.

Указанный законопроект был внесен украинским лидером в парламент еще в конце августа. При этом президент пытался изменить избирательное законодательство Украины сразу после вступления в должность, но его инициативу не поддержали депутаты предыдущего созыва.

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