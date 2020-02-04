Верховная Рада Украины сократила свой состав

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о сокращении ее состава. Об этом сообщает «Интерфакс».

За соответствующее предложение проголосовали 236 депутатов.

Законом предусматривается снижение числа депутатов с 450 до 300 и переход на выборы по пропорциональной системе. Кроме того, вводится норма, согласно которой депутатом Рады может стать только лицо, владеющее украинским языком.

Конституционный суд Украины (КСУ) признал этот законопроект Зеленского соответствующим основному закону страны. Для принятия закона во втором чтении и его вступлении в силу потребуется конституционное большинство в 300 голосов.

Указанный законопроект был внесен украинским лидером в парламент еще в конце августа. При этом президент пытался изменить избирательное законодательство Украины сразу после своего вступления в должность, но его инициативу не поддержали депутаты предыдущего созыва.

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