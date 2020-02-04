Российский патруль попытался объехать американских военных в Сирии

Патруль российской военной полиции попытался объехать американских военных вблизи города Маабада на севере Сирии. Об этом свидетельствуют кадры, размещенные в Telegram-канале «Военный осведомитель».

При этом не уточняется, увенчалась ли попытка успехом.

25 января сообщалось, что американские военные в очередной раз не пропустили патруль российской военной полиции. На выезде из города Тель-Тамр в направлении трассы М4 американцы выставили блокпост. Российская колонна была вынуждена вернуться обратно.

До этого попытка предпринималась 19 января, когда российские военные хотели пробраться к нефтяному месторождению вблизи города Румелайн (провинция Хасеке).

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