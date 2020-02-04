Москвичи стали реже ходить в рестораны из-за вируса

Из-за распространения китайского коронавируса москвичи стали реже ходить по ресторанам: почти все столичные заведения отметили снижение выручки на 10 процентов во второй половине января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию ресторанного бизнеса московского отделения общественной организации «Деловая Россия» Сергея Миронова.

«Первую половину января этого никто не ощущал, но на фоне сообщений о коронавирусе со второй половины месяца во всех ресторанах наблюдается падение выручки до 10 процентов. Люди начали ограничивать свои походы в общественные места», — сказал он. Миронов указал, что особенно сильные потери ощутили заведения китайской кухни. В Москве они делятся на две категории: для любящих азиатскую еду россиян и для туристических групп из КНР, большинство из которых относятся к «теневому» бизнесу.

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Ранее сообщалось, что выручка столичного ресторана китайской кухни J.Z. Peking Duck на Цветном бульваре сократилась почти вдвое. По словам гендиректора ресторана Натальи Богомоловой, клиенты уходят из заведения сразу, как увидят в нем не только китайцев, но и гостей из Казахстана или Японии.

По последним данным, смертельным коронавирусом заразились более 20 тысяч человек, большинство из которых находятся в Китае. 427 заболевших умерли, а 665 — вылечились от инфекции. Помимо КНР, заболевание зафиксировано в 24 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

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