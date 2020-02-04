В «Сочи» сохранили надежду на приезд Кокорина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в клубе сохранили надежду на то, что нападающий Александр Кокорин прибудет в расположение команды. Об этом он рассказал Sport24.

«Приезд Кокорина? Если что-то поменяется — вы об этом узнаете. До сих пор надеемся, что Александр приедет. Здесь хорошие условия для реализации футболиста», — полагает Рубашко.

3 февраля стала известна зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом». Сумма приравнена к размеру МРОТ и составляет 11280 рублей.

«Сочи» объявил о трансфере футболиста 21 января. Отмечалось, что Кокорин перейдет в клуб на правах аренды. При этом в окружении самого игрока информацию опровергли. Кокорин не присоединился к «Сочи»: после участия в товарищеских матчах «Зенита» его не взяли на основной сбор сине-бело-голубых. К возобновлению чемпионата России он будет готовиться с «Зенитом-2».

Кокорин присоединился к «Зениту» после освобождения из колонии в сентябре 2019 года. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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