Слова Путина про ПООПы рассмешили общественников в Череповце

Слова президента России Владимира Путина о примерных основных образовательных программах (ПООП) рассмешили общественников в Череповце. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 4 февраля.

Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался главе государства на ПООП, которые сейчас рассматриваются как стандарт. Он предложил относить их к рекомендациям.

«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Это и сейчас носит только рекомендательный характер», — сказал глава государства, отвечая на соответствующее предложение.

Ранее во вторник в рамках рабочей поездки в Череповец Путин посетил местный химико-технологический колледж, Главе государства рассказали об учениках и преподавательском составе колледжа, а также показали электромонтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, технологии отрасли.

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