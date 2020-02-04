Слова Путина про ПООПы рассмешили общественников в Череповце

Слова президента России Владимира Путина о примерных основных образовательных программах (ПООП) рассмешили общественников в Череповце. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 4 февраля.
Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался главе государства на ПООП, которые сейчас рассматриваются как стандарт. Он предложил относить их к рекомендациям.
«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Это и сейчас носит только рекомендательный характер», — сказал глава государства, отвечая на соответствующее предложение.
Ранее во вторник в рамках рабочей поездки в Череповец Путин посетил местный химико-технологический колледж, Главе государства рассказали об учениках и преподавательском составе колледжа, а также показали электромонтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, технологии отрасли.