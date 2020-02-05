Российского полицейского задержали за расстрел казачьего атамана

В Приморье начальника уголовного розыска задержали по подозрению в убийстве 37-летнего казачьего атамана Игоря Богатырева, который занимался предпринимательской деятельностью. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Telegram -канал 112.

Предприниматель был расстрелян 27 ноября 2019 года: он получил восемь пулевых ран и умер на месте происшествия. По информации канала, Богатырев ранее работал в полиции, позже он приступил к охранной деятельности, также имел связи в криминальных кругах. Кроме того, казак находился под следствием по делу о вымогательстве и избиении предпринимателя.

Одна из версий убийства — конфликт из-за передела сфер влияния в рыбном бизнесе.

3 февраля сообщалось , что следователи раскрыли резонансное убийство 54-летней пастушки, чье тело было найдено в Евпатории близ элеватора. 2 февраля по подозрению в совершении преступления задержан 45-летний безработный житель Сакского района республики Крым, который полностью признал свою вину.

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