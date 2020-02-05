Российскую теннисистку покусали бродячие подмосковные собаки

Российская теннисистка Надежда Гуськова рассказала, что ее покусали бродячие собаки в Подмосковье. Слова спортсменки приводит «Пятый канал».

По словам Гуськовой, инцидент произошел в Раменском. Она спокойно шла по шоссе, как внезапно на нее набросились двое псов. Один из них прокусил женщине пальто, а второй вцепился в ногу. При этом спортсменка предполагает, что одна из собак была домашней.

После нападения Гуськова была доставлена в больницу. «Наложили повязку и сделали прививку от столбняка и от бешенства», — рассказала теннисистка.

Летом 2019 года грабители проникли в дом английского футболиста Дэниэла Старриджа и украли его собаку. Спортсмен заявил, что готов потратить любую сумму ради возвращения своего любимца. Позднее полиция нашла пса и вернула его Старриджу.

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