Стало известно о новой работе бывшего вице-премьера России

Бывшая вице-премьер России Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на три источника.

Возглавлявшая социальный блок правительства, она будет курировать социальные и медицинские проекты. По утверждению собеседников издания, 4 февраля Голодец была представлена коллективу.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ, формирующий структуру нового правительства. В его составе будет девять вице-премьеров, в том числе один первый. Пятеро прежних вице-премьеров — Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Ольга Голодец — в новое правительство не вошли.

В марте 2018 года Голодец заявила, что российские женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин. По ее словам, россиянки имеют много возможностей, но все равно не достигают того же карьерного роста и дохода, как мужчины.

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