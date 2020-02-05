Google слила данные пользователей

Компания Google призналась в случайной утечке данных пользователей. Из-за системной ошибки их личные видео попали в чужие руки, передает 9to5google.

Издание сообщает, что из-за неназванной ошибки сервиса для архивирования Google Takeout в сеть могли быть слиты данные тысяч пользователей. С 21 по 25 ноября 2019 года некоторые пользователи сервиса случайно получили доступ к видео других людей из Google Photo. Несмотря на то что сбой произошел в ноябре прошлого года, Google начала уведомлять своих клиентов только сейчас.

Компания принесла извинения за неудобства и порекомендовала пользователям совершить очередной экспорт контента, удалив ранее существовавший архив. По информации Google, системный сбой затронул менее 0,01 процента пользователей, компания успела устранить неполадку. Компания отчитывалась, что число пользователей Google Photo превышает один миллиард, поэтому утечка могла затронуть около 100 тысяч человек.

«Мы исправили основную проблему и провели углубленный анализ, чтобы такого больше не случилось. Нам очень жаль, что так произошло», — говорится в сообщениях, которые Google направила своим пользователям. По информации компании, сбой не повлиял на другие сервисы, кроме Google Takeout и Google Photo.

В конце января пользователи Android 9 обвинили мобильную операционную систему в удалении личных фотографий. Владельцы смартфонов обратили внимание, что скачанные из интернета снимки либо перестают открываться, либо бесследно исчезают из памяти устройств.

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