В России захотели создать почти 40 новых политических партий

В России перед выборами в Госдуму в 2021 году начался партийный бум — за 2019 год Минюст зарегистрировал информацию об оргкомитетах 39 новых партий. Об этом сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

17 из них появились в сентябре-декабре прошлого года, а еще 4 — в январе 2020 года. В названиях семи будущих партий упоминаются слова «народ» и «справедливость»: «Благо народу», Партия народа, «Мы из народа». В списке есть партии «СтопЖКХ», «Право на оружие», «Достойная жизнь», «Сильные люди» и «Политическая партия Посвященных России». Там также есть одна экологическая партия — «Зеленая альтернатива».

По закону о партиях, оргкомитет за год полномочий должен провести учредительный съезд. Затем партия за полгода должна зарегистрировать отделения не менее чем в 43 регионах. Достигнув нужного минимума, партия получит госрегистрацию и право участия в выборах.

Ранее сообщалось, что художника Васю Ложкина (Алексея Куделина), картину которого «Великая прекрасная Россия» на протяжении двух лет считали экстремистской, решили выдвинуть в Госдуму. Он может стать депутатом от новой партии «Зеленая альтернатива», документы о регистрации которой уже направлены в Минюст.

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