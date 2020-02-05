Мать двоих детей не знала о беременности до рождения третьего ребенка

Жительница английского города Дадли, графство Уэст-Мидлендс, не замечала, что беременна третьим ребенком, пока у нее не начались схватки. Об этом сообщает издание The Sun.

В начале 2017 года у 22-летней Сэл Гест (Sal Guest) завязались отношения с другом, которого она знала со школы. Через несколько месяцев они расстались, а в июне того же года умерла ее мать. Женщина тяжело переживала ее смерть и пыталась заглушить горе алкоголем.

26 января 2018 года Гест проснулась от сильной боли в животе. Покормив дочерей, она вернулась в постель и позвонила подруге, которая посоветовала ей обратиться к врачу. Гест решила повременить: она еще надеялась, что почувствует себя лучше, и медицинская помощь не понадобится.

Когда боль стала нестерпимой, британка набрала номер службы скорой помощи. Оператор выслушал описание симптомов и предположил, что у нее начинаются роды. Гест рассмеялась: она считала, что не могла быть беременной, поскольку принимала противозачаточные таблетки, у нее продолжались ежемесячные кровотечения, а живот не стал больше.

Вскоре у Гест начались схватки, и она поняла, что действительно рожает. Ей пришлось делать это в собственной постели, следуя инструкциям оператора службы скорой помощи. На свет появился мальчик.

Прибывшие по вызову медики доставили женщину и новорожденного в больницу. Хотя во время беременности мать употребляла алкоголь, ребенок оказался совершенно здоров. Гест решила назвать сына Денни в честь своего дедушки.

Ранее сообщалось, что модель из австралийского города Мельбурн не знала о том, что беременна, пока не родила дочь. 23-летняя женщина не замечала никаких признаков беременности: она не страдала от плохого самочувствия, у нее не вырос живот, ей была как раз вся ее одежда, она работала полный день и принимала противозачаточные таблетки.

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