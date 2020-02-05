Редакцию РБК эвакуировали из-за пожара

Редакцию РБК, принадлежащего бизнесмену Григорию Березкину, эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Там же опубликована и фотография пожара, произошедшего в здании на улице Профсоюзная, 78, где располагается редакция.

Уточняется, что загорелся погрузчик, который находился в гараже рядом со зданием медиахолдинга. К 13:00 пожар потушили.

РБК объединяет телеканал, сайт, газету и журнал. До лета 2017 года медиахолдинг принадлежал предпринимателю Михаилу Прохорову. В июне 2017-го 65 процентов акций и долговые обязательства РБК выкупила группа ЕСН Григория Березкина.

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