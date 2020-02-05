Бывший глава охраны Березовского получил срок за незаконный оборот оружия

Сергей Соколов, бывший глава охраны олигарха Бориса Березовского, приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости
Соколов получил срок сразу по двум частям статьи 222 («Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ») УК РФ. Другие фигуранты дела — бывший начальник службы безопасности предприятия «Тольяттиазот» Олег Антошин и директор коммерческой компании «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко.
Антошин ранее был приговорен Самарским областным судом к 3,5 годам в колонии общего режима.
По версии следствия, Соколов и его сообщники пытались сместить руководство предприятия, занимавшегося производством удобрений и азотных соединений. Для этого на территорию завода они решили подбросить огнестрельное оружие и взрывчатку, однако сообщники не сумели реализовать план из-за своевременного вмешательства правоохранительных органов.