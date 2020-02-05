Главы российских регионов поддержали законопроект о «народном» бюджете

Главы регионов поддержали законопроект «Единой России» о так называемом народном бюджетировании, который предполагает участие граждан в распределении средств местной казны. Об этом сообщается на сайте партии в среду, 5 февраля.

Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что данная инициатива станет хорошим подспорьем для муниципальных властей, «которые реально опираются на мнение жителей». По его словам, в регионе активно применяется практика общественных обсуждений при инициативном бюджетировании.

Глава Новосибирской области Андрей Травников тоже оценил принципиально другое отношение к распределению бюджетных средств, предложенное единороссами. Он подчеркнул, что в области с 2017 по 2019 год жители выбрали и поддержали, а область успешно реализовала 329 проектов по улучшению инфраструктуры и созданию комфортной среды.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, реализация в масштабах всей страны принципов «народного» бюджетирования будет способствовать выполнению задачи по усилению муниципальной власти, которую поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Проект закона об инициативном или «народном» бюджетировании был внесен в Госдуму 3 февраля. Он позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь.

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