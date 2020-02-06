Турист нашел необычный способ получить бесплатный номер в отеле

В США предъявили обвинение туристу, который использовал грызунов, чтобы получить бесплатные номера в отелях. Об этом пишет Fox News.

Путешествующий по стране американец Райан Сентелль Стэйт (Ryan Sentelle State) признался, что намеренно выпускал хомяков и мышей в гостиничных помещениях и жаловался на них персоналу, чтобы проживать за счет заведения. Уточняется, что аферист, в частности, ссылался на оставленные животными фекалии.

По данным полиции, Стэйт прибегал к такому необычному способу как минимум трижды, однако не исключено, что он также пользовался им и в других отелях. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении и краже. Кроме того, утверждается, что после него несколько гостиничных номеров были повреждены.

20 ноября сообщалось, что в Японии туристам с ограниченным бюджетом предложили остановиться в дешевом гостиничном номере при условии, что они дадут согласие на онлайн-трансляцию происходящего внутри на YouTube. Отель Business Ryokan Asahi, о котором идет речь, расположен в городе Фукуока на севере острова Кюсю.

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