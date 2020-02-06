Российский пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову из пистолета в руке сына

В Ногинске сын пытался застрелить отца-пенсионера, но тот выжил после 14 выстрелов в голову из травматического пистолета. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, жителю Ногинска предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По предварительным данным, обвиняемый приехал к отцу и, когда тот открыл входную дверь в квартиру, сын начал стрельбу. Он выпустил из травматического пистолета в голову отца не менее 14 пуль.

Пострадавший был экстренно госпитализирован и прооперирован, а его сын в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан.

В автомашине обвиняемого изъят травматический пистолет. На допросе следователю мужчина дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Мотив преступления устанавливается, возможно, причиной расправы стал старый семейный конфликт, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, пострадавшему пенсионеру 61 лет, его сыну — 40 лет, он родился в первом браке отца.

«С ума сошел, детские обиды вспомнил. Его мать говорит, что не было такого.. не бил он их», — сказал собеседник издания.

Во время происшествия в квартире была нынешняя жена пожилого мужчины, услышав выстрелы, она спряталась. А после ухода стрелка вышла, увидела раненого и вызвала скорую помощь.

После операции пенсионер пока находится без сознания, уточняет Telegram-канал Hue. В квартире было обнаружено 11 гильз и 6 резиновых пуль.

Сын пострадавшего заявил, что поссорился с отцом, поэтому и стрелял в него.

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