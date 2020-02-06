Кудрин раскритиковал правительство Медведева

Счетная палата (СП) раскритиковала работу правительства Дмитрия Медведева в 2017-2019 годах. Ведомство Алексея Кудрина заявило об отсутствии стратегического планирования и фактически игнорировании нацпроектов. Документ опубликован на сайте ведомства.

В доказательство этого вывода аудиторы указывают, что 45 процентов показателей национальных и федеральных проектов (236 из 525) даже не были включены в планы правительства. Еще хуже ситуация с госпрограммами — упоминаются только 328 из 1263 показателей или 26 процентов.

Подписавшая документ аудитор Татьяна Блинова отметила, что ни один из утвержденных планов деятельности федеральных органов исполнительной власти на 2019-2024 годы не соответствует установленным требованиям.

Также стало понятно, что в 2017 и 2018 годах все федеральные министерства и ведомства не достигли планового значения хотя бы в одном из показателей, в итоге не достигнут каждый пятый показатель.

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При этом в планах ряда министерств имеется множество показателей, достижение которых невозможно проверить из-за отсутствия данных. Так, у Минэкономразвития таких показателей оказалось 45,5 процента, а у Минстроя — 44 процента.

Как указано в отчете, эффективность стратегического планирования страдает в том числе из-за низкого уровня цифровизации в министерствах и ведомствах. В таком состоянии система планирования не способна привести к достижению целей и стратегических задач страны.

Более того, в законе о стратегическом планировании не оказалось майского указа президента страны Владимира Путина и системы нацпроектов. Результатом, констатируют в СП, стал разброс в горизонтах планирования министерств, подведомственных органах, отсутствие связи между текущими и стратегическими задачами, крайне слабый контроль за исполнением планов.

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января, сразу же после того, как Путин зачитал обращение к Федеральному собранию. Ряд СМИ со ссылкой на источники утверждали, что одним из поводов для такого решения стал представленный президенту доклад о работе правительства в части исполнения национальных проектов. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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