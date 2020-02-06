Путин понадеялся на высокий уровень реализации поручений по науке и образованию

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что поручения по науке и образованию, озвученные в ходе заседания президиума Госсовета, будут выполнены на самом высоком уровне. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава государства также поблагодарил участников заседания, и завершая его, подчеркнул, что сформированные национальные цели и проекты не смогут быть реализованы без кадрового обеспечения этой работы.

По словам Путина, большая часть работы будет и должна быть сосредоточена в регионах, «там и должен появиться этот кадровый потенциал». Это, отметил президент, обеспечит реализацию поставленных задач. «Это не дежурная тема для всех нас и для вас как для руководителей регионов Российской Федерации и для представителей высшей школы, да и среднего, в том числе, образования», — сказал российский лидер.

6 февраля в ходе Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию глава государства потребовал ликвидировать вузы-пустышки, речь идет о частных институтах и университетах без лицензии министерства образования. Путин также отказался «расселить» вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но признал, что их концентрация в этих городах слишком высокая. Президент отрицательно отозвался и об инициативах по возвращению системы обязательного распределения в вузах.

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