В Госдуме сменился заместитель председателя

На должность нового заместителя председателя Госдумы назначен бывший вице-премьер Алексей Гордеев, Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, передает РИА Новости.

Он займет место Геннадия Кулика, который сложит свои депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы, передает «Интерфакс».

Как предположил Неверов, если распределение мандатов пройдет «без затяжек», то Гордеев приступит к работе в Госдуме до конца февраля.

С 2000 года Гордеев руководил Минсельхозом России, после чего в 2009 году Гордеев возглавил Воронежскую область. Он покинул этот пост в 2017 году и стал полпредом президента России в Центральном федеральном округе. В 2018 году он был назначен вице-премьером. В правительстве Дмитрия Медведева Гордеев курировал сельское хозяйство.

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