Стала известна судьба вернувшихся из Сирии в Москву детей

Четверых детей, которых доставили из Сирии в Москву, отправят в Свердловскую область. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, передает ТАСС.

По словам Морокова, в Москве находятся дети в возрасте от 4-5 до 13 лет. Сейчас идет поиск средств на их перелет. Он добавил, что средства, скорее всего, будут частными, но обсуждается бесплатная перевозка авиакомпанией «Уральские линии». Почему детей отправят именно в Свердловскую область, Мороков не уточнил.

Ранее 6 февраля уполномоченная при президенте России по правам детей Анна Кузнецова сообщила, что из Сирии в Россию вернулись 26 детей в возрасте от двух до 17 лет. Сейчас они вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья (НМИЦ).

Некоторые граждане России в Сирии и Ираке воевали на стороне запрещенной в России террористической группировки Исламское государство. Они заключали браки, у них рождались дети, которых в 2017 году боевики начали отправлять их в лагеря для военной подготовки и идеологической обработки. Поэтому возник вопрос о переселении детей.

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