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Белоруссия запретила опасные российские сладости

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В белорусских магазинах обнаружили опасные сладости из России. Речь идет о конфетах Fruzzy Duo. Содержание транс-изомеров жирных кислот в них в 2,3 раза превышает допустимые значения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гродненскую инспекцию Госстандарта Белоруссии.

Конфеты внесли в официальный перечень опасной продукции и запретили. Также в перечне оказались пастилки «Вишневые» и «Сливовые» производства АО «Кондитерская фабрика "Пермская"». После проверки выяснилось, что там превышено содержание диоксида серы.

Весной 2019-го Минск решил ограничить сертификацию поступающей на российскую территорию зелени. Кроме того, в начале апреля Белоруссия прекратила сертифицировать продукцию для поставок в Россию в рамках борьбы с реэкспортом санкционки. Минск пошел на этот шаг после того, как Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз на российскую территорию всей растительной продукции из Белоруссии из-за продолжающихся поставок товаров, находящихся под санкциями. Тогда это привело к дефициту некоторых продуктов, в частности, салата романо, с которым готовят «Цезарь».

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