Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Если спортсмен не выступает за рубежом, это ограничивает его возможности бороться за медали. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора», — заявил Бородянский.

По его словам, следует разделять необходимость выступлений на территории России украинских спортсменов и артистов. В этом случае у атлетов нет иного выбора, кроме как принимать участия в соревнованиях, посчитал министр.

В январе украинский футболист Игорь Сикорский лишился работы из-за поездки в Россию по приглашению родственников. Клуб «Агробизнес» расторг с ним контракт в одностороннем порядке.

В 2018 году занимавший пост министра спорта Украины Игорь Жданов заявил, что спортсмены не смогут выступать на территории России за государственный счет. Чиновник отметил, что ведомство выступает против участия в соревнованиях в соседней стране, но не может запретить атлетам въезжать на территорию России.

Кризис в российско-украинских отношениях начался в марте 2014 года, когда по итогам референдума в состав России вошел Крым. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада не признают результатов референдума и считают действия России оккупацией.

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