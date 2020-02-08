Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

Составлен список вакансий с зарплатой от 100 тысяч до 800 тысяч рублей. Перечень собрал портал по поиску работы hh.ru, пишет «Российская газета».

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Выяснилось, что 7 процентов всех вакансий в России предполагают ежемесячные денежные выплаты в размере от 100 тысяч рублей. На такие позиции могут рассчитывать специалисты высшего менеджмента, а также уникальные специалисты.

Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется). Такой же оклад предлагается генеральному директору в Новосибирске.

Для потенциального советника генерального директора по работе с банками в Москве висит объявление с окладом в полмиллиона рублей ежемесячно. За 400 тысяч можно устроиться финансовым директором в Москве, ту же сумму готовы платить главному геологу на Чукотке.

13 января медработникам станции переливания крови в Ельце в Липецкой области, закрывающейся в рамках оптимизации, предложили работу слесарей и трактористов в Липецке в 75 километрах от места жительства. В профсоюзе «Альянс врачей» утверждают, что, закрыв станцию, в местном департаменте здравоохранения планируют сэкономить 12 миллионов рублей в год.

В январе в одной из ветеринарных клиник украинского города Черкассы появилась вакансия обнимателя кота. Специалисты пояснили, что в клинике постоянно находится около десятка уличных животных, которым не хватает внимания. Когда человек гладит кота, животные социализируется и перестает испытывать страх перед людьми. Основным критерием отбора для кандидатов является любовь к животным и желание потратить на них немного времени.

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