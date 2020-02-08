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Жена футболиста с Украины спела гимн в белье и оказалась под угрозой тюрьмы

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Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, оказалась под угрозой тюрьмы из-за ролика, который она выложила в соцсетях. На нем женщина поет национальный гимн в нижнем белье. Об этом сообщает издание «Чемпион».

Как рассказал источнику юрист Юрий Юрченко, Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Ролик появился в сети 1 февраля. Ирина стояла перед зеркалом в синей кофте, приспустив штаны и показав желтое белье. На камеру женщина исполнила гимн Украины.

Николай Морозюк играет за турецкий клуб «Ризеспор» и сборную своей страны. Он также известен по выступлениям за киевское «Динамо», донецкий «Металлург», «Кривбасс», «Оболонь» и «Днепр».

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