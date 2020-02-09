Новичок АПЛ одержал волевую победу и вышел на пятое место

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура Английский премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 9 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте гостей вывел вперед Каллум Уилсон. В концовке первого тайма Билли Шарп восстановил равенство. На 84-й минуте Джон Ландстрем принес победу «клинкам».

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с 26 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице. В активе «Шеффилда» 39 очков, команда находится на пятой позиции.

В следующем туре «Шеффилд» 22 февраля на своем поле примет «Брайтон». «Борнмут» в тот же день на выезде встретится с «Бернли».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!