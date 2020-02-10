Донбасс оставят без российской переписи населения

Всероссийская перепись населения в 2020 году не будет распространяться на жителей Донбасса с российским гражданством. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Смелова.

По его словам, главная цель переписи — это подсчитать число постоянно проживающих в стране граждан, и живущие на Донбассе россияне к ним не относятся. «Если человек является гражданином России и живет в Ницце постоянно, а сюда приезжает навестить бабушку, то в переписи он учитываться не будет», — добавил он на круглом столе в Госдуме.

Ранее сообщалось, что во время переписи человек сможет выбрать национальность по своему желанию и ответить на вопросы на удобном ему языке. Опрашивать будут в том числе иностранцев, живущих в России временно или постоянно. Содержание переписных листов будет представлено на десяти языках, в том числе на английском, китайском и татарском.

Всероссийская перепись населения начнется 1 октября и закончится 31 октября 2020 года. Впервые участие в ней можно будет принять онлайн через портал госуслуг.

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