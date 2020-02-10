Модель увеличила грудь до аномальных размеров ради внешности мультгероини

Модель из американского штата Мичиган увеличила грудь до аномальных размеров, чтобы походить на вымышленную мультгероиню из фильма «Кто подставил кролика Роджера?» — Джессику Рэббит. Об этом сообщает издание Daily Mail.

42-летняя Фокси Менажери (Foxy Menagerie) перенесла первую пластическую операцию шесть лет назад после развода. Она вставила грудные импланты в 6,6 тысячи кубических сантиметров и теперь стремится увеличить их до семи тысяч. По ее словам, таким образом она хочет добиться идеальной фигуры в форме песочных часов. «В какой-то степени я одержима пластикой. Просто мне нравится, какие она приносит результаты», — отметила она.

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Менажери признается, что хотя ей и нравится ее огромная грудь, в повседневной жизни она причиняет ей дискомфорт. «Меня расстраивает, когда я вдруг осознаю, что большой бюст не позволяет мне делать совершенно обычные вещи, например, приготовить еду на передних конфорках, — пояснила модель. — Мне сложно обуваться, а еще я часто падаю, когда спускаюсь вниз по лестницам. Мне приходится держаться за поручни, чтобы не расшибиться».

Американка утверждает, что в детстве она была скромной и необщительной. «Пока я не попала в модельный бизнес, я почти ни с кем не разговаривала и была неприметной. Затем я повзрослела, вступила в брак и перестала работать моделью. Но спустя годы после развода я снова оказалась на этой дорожке», — рассказывает Менажери. По ее словам, пластические операции положительно повлияли на ее уверенность в себе.

Менажери не скрывает, что в публичных местах окружающие проявляют к ней повышенный интерес. «Меня это особо не беспокоит, пока человек не начинает переступать границы и грубить. Но чаще всего люди ведут себя прилично. Мне нравится фотографироваться с ними», — пояснила она. В то время как друзья поддерживают ее увлечение пластической хирургией, некоторые члены ее семьи не одобряют подобную одержимость.

Модель планирует сделать в мае операцию по увеличению ягодиц. «Не уверена, что когда-нибудь останусь полностью довольна своей внешностью», — заключила она.

Ранее сообщалось о Instagram-модели из американского штата Флорида, которая потратила целое состояние на внешность Джессики Рэббит. Чтобы походить на любимого персонажа, женщина отдала 53 тысячи фунтов стерлингов (4,4 миллиона рублей по текущему курсу) на пластические операции, включая три увеличения груди.

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