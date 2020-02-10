Россия заговорила о будущем транзита газа через Украину

Россия готова продолжить транзит газа через территорию Украины в будущем, если сотрудничество двух стран в ближайшие пять лет будет успешным. Об этом заговорил глава Минэнерго России Александр Новак в своей статье в журнале «Энергетическая политика».

Речь идет о транзите после 2024 года, когда истечет действующий контракт на прокачку сырья. Министр отметил, что новые маршруты, такие как «Турецкий поток», который открыли в январе 2020 года, и «Северный поток-2», который только планируют достроить к началу 2021 года, не помеха продолжению транзита российского газа через украинскую территорию.

Россия и Украина в декабре 2019 года подписали новое соглашение о транзите газа сроком на пять лет — до конца 2024 года. По его условиям Россия выплачивает Украине почти три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. В то же время Москве удалось сократить объемы прокачки газа через территорию Украины с 2021 года. Киев со своей стороны снял арест с имущества и активов российского «Газпрома».

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