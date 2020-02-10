Госдуму захотели распускать по-новому

Из Конституции России может быть исключен пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституцию Павел Крашенинников, передает газета «Коммерсантъ».

По словам Крашенниникова, согласно нынешней версии Конституции, если Госдума не утверждает кандидатуру трижды, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Думу. «После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан», — пояснил он.

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Ранее Крашенинников заявил, что в бланке голосования по поправкам к Конституции будет графа «против всех поправок». 24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что при отрицательном результате голосования поправки к основному закону не вступят в силу.

Впервые конституционные изменения президент Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. Позже он уточнил, что не будут корректироваться положения первой и второй глав — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» соответственно. Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом.

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