Требовавший от Емельяненко разборок на ножах боец объяснился

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков, требовавший от Александра Емельяненко поединка на ножах, в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» объяснил свое поведение.

Смоляков заявил, что заговорил о разборках с Емельяненко в состоянии аффекта. Он отметил, что не собирается угрожать бойцу и преследовать его. «Некие угрозы вроде ножей, пистолетов и тому подобное — это не про меня и на меня не похоже. Дальнейшее наше общение не будет развиваться подобным бандитским образом», — заключил спортсмен.

Смоляков вызвал Емельяненко на бой 8 февраля. Он обвинил спортсмена в насилии над «многими женщинами» и захотел отомстить за пострадавших. Боец назвал Емельяненко мразью и предложил ему выбрать между пистолетом и ножом.

Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений при одной ничьей в профессиональной карьере. Его следующим соперником станет россиянин Магомед Исмаилов. Поединок запланирован на 3 апреля.

У Емельяненко есть судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в деле об изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру.

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