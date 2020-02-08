«Безнаказанность» Александра Емельяненко объяснили уважением к его брату

Российский боец смешанного стиля (MMA) и чемпион мира по самбо Дмитрий Заболотный раскритиковал поведение Александра Емельяненко. Его слова передает Sport24.

«Мой тренер по самбо Алексей Чугреев ломал Александру стул об голову, когда тот приставал к его девушке. Ребята с Литвы рассказывали, как он нападал в Пекине на женщин и бегал, как попрошайка, весь облеваный и пьяный, прося пять долларов», — утверждает 38-летний спортсмен. Он признался, что считает безнаказанность тяжеловеса следствием уважения общественности к его старшему брату — Федору Емельяненко.

Ранее 8 февраля другой российский боец Дмитрий Смоляков обвинил 38-летнего Емельяненко в насилии над многими женщинами. Спортсмен признался в готовности провести поединок с тяжеловесом — в клетке или за ее пределами.

В январе россиянин Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, также негативно отозвался о Емельяненко. Он напомнил, что боец отбыл наказание за изнасилование домработницы и назвал Емельяненко «позором MMA». Поводом послужил арест тяжеловеса в городе Супсехе. Спортсмена задержали за пьяный дебош.

Заболотный выступает в полутяжелом весе. На счету бойца 21 победа и шесть поражений.

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