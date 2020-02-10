В Казахстане уволили главу региона после беспорядков с 10 погибшими

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил акима (главу) Жамбылской области Аскара Мырзахметова после того, как в регионе произошли массовые беспорядки, в которых погибли 10 человек. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает Tengrinews.

На должность акима назначен вице-премьер страны Бердибек Сапарбаев.

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Ранее Токаев поручил уволить заместителя акима области по социальным вопросам, главу Кордайского района, где и произошла массовая драка, начальников полиции района и области.

Сапарбаев сообщил, что по факту беспорядков возбуждено 25 уголовных дел.

Участниками массовой драки стали около тысячи человек, были задержаны 47, за медицинской помощью обратились 170. Причиной произошедшего называют бытовой конфликт.

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