В Казахстане открыли 25 уголовных дел после массовой драки

После массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, приведшей к человеческим жертвам, открыто 25 уголовных дел. Об этом заявил вице-премьер республики Бердибек Сапарбаев, сообщает «Интерафакс».

Правоохранители проводят расследование по статьям о массовых беспорядках и призывах к ним, убийствах, хулиганстве, применении насилия к полиции, уничтожении имущества и незаконном изготовлении оружия. На территории Кордайского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный вечером 8 февраля.

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В то же время около четырех тысяч граждан Казахстана вернулись за один день в страну из Киргизии, куда они уехали после начала массовой драки. «Сегодня с утра с акимом области мы были на двух погранпостах — Карасу и Аухатты, видели, как люди с детьми возвращаются. Эта работа будет продолжена», — рассказал Акимов.

По последним данным, в результате массовой драки погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170 человек. Участниками беспорядков стала в общей сложности почти тысяча человек; 47 человек были задержаны, еще 44 — отпущены. Массовой драке предшествовал дорожный конфликт.

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