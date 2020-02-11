Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к государству с просьбой компенсировать сотовым операторам и провайдерам потери от обеспечения россиян бесплатным доступом к отдельным сайтам. Об этом сообщается на сайте организации.

«Очередное обременение операторов связи и интернет-компаний представляется недопустимым», — говорится в сообщении организации. По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.

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При этом в комиссии убеждены, что в связи с общим ростом трафика и переориентацией потребителей на бесплатные ресурсы потери со временем будут только расти — в среднем на 30-40 процентов. В РСПП подчеркнули, что отсутствие компенсации приведет к падению инвестиционной активности и замедлению развития инфраструктуры сетей связи.

Члены комиссии считают возможным отключать бесплатный доступ через месяц после появления задолженности и отрицательного баланса. Их предложения будут направлены в правительство.

С идеей о предоставлении россиянам бесплатного доступа к отдельным отечественным сайтам выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Какие именно ресурсы он считает «социально значимыми», глава государства не уточнил.

В Минкомсвязи идет формирование такого списка. По мнению замглавы ведомства Алексея Волина, речь идет в том числе о бесплатном доступе к некоторым СМИ. В конце января министерство на публикации предварительной версии перечня ответило, что пока списка социально значимых интернет-ресурсов не существует.

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